قائمة الأهلي - عودة الثنائي المصاب.. وظهور معلول لأول مرة أمام إنبي

الخميس، 20 مارس 2025 - 02:10

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - علي معلول

يظهر علي معلول لأول مرة في قائمة الأهلي الموسم الجاري أمام إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الأولى لـ كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الأهلي مع إنبي مساء الخميس على استاد السلام في التاسعة والنصف مساءً.

ويتواجد التونسي في قائمة الأهلي لأول مرة هذا الموسم بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

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وشهدت القائمة غياب اللاعبين الدوليين بالإضافة للثنائي المغربي أشرف بنشرقي وأشرف داري.

كما عاد محمد مجدي "أفشة" ويحيى عطية الله بعد تعافيهما من الإصابة.

وضمت قائمة الأهلي مجموعة من اللاعبين الشباب أبرزهم سمير محمد ومحمد زعلوك.

وجاءت قائمة الأهلي

حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى مخلوف – محمد مجدي

الدفاع: خالد عبد الفتاح – عمر كمال – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – علي معلول – محمود لبيب – معاذ عطية

الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد – عمر الساعي – أحمد رضا – هشام مصطفى

الهجوم: سمير محمد – محمد زعلوك – حسام عادل – محمد أحمد سعد

ومن المنتظر أن يقود سامي قمصان المدرب العام الفريق فنيا أمام إنبي في غياب مارسيل كولر المدير الفني الذي سافر لسويسرا مؤخرا.

وتأجلت المباراة من قبل بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونينتال 2024 في قطر خلال شهر ديسمبر الماضي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والتي تضم فاركو وطلائع الجيش.

ويتأهل أول وثاني الترتيب لربع نهائي البطولة التي تحول اسمها لكأس عاصمة مصر بدلا من كأس الرابطة المصرية.

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