نجل بوفون: اللعب لمنتخب التشيك؟ أقضي يوميا 10 دقائق على تطبيق تعلم اللغات

حصل لويس بوفون نجل الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون على دعوة لتمثيل منتخب التشيك تحت 18 عاما.

وخاض لويس أول مباراة رسمية له مع بيزا في الدرجة الثانية الإيطالية الأسبوع الماضي. (طالع التفاصيل)

وعلى عكس والده سيمثل لويس منتخب التشيك نسبة لوالدته التشيكية.

وقال لويس بوفون عبر موقع الاتحاد التشيكي: "أنا سعيد للقدوم للاجتماع وحريص على التعرف على ثقافة كروية جديدة".

وأضاف "تحدثت مع عائلتي وقررنا معا أن هذا الأفضل لمسيرتي وتطوري باللعب لمنتخب التشيك".

وأكمل "والدتي سعيدة للغاية بالطبع، لكن والدي متحمس لأنني تلقيت أول استدعاء دولي".

وواصل "لا أتحدث اللغة التشيكية جيدا حتى الآن، وعندما علمت باستدعائي بدأت تعلمها، أقضي يوميا 10 دقائق على تطبيق تعلم اللغات".

وأتم "وُلدت وتربيت في إيطاليا، لكنني أعتقد محترف بنسبة 100% وسأودي عملي بشكل جيد، كل مباراة مهمة بالنسبة لي، سواء ضد إيطاليا أو أي منتخب آخر".

ويلعب بوفون الصغير بصفوف فريق بيزا بدوري الدرجة الثانية الإيطالي والذي يقوده بيبو إنزاجي.

صاحب الـ 17 عاما لعب شارك لمدة 6 دقائق في هزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد سبيزيا.

وعلى مستوى فريق الشباب لبيزا لعب لويس بوفون 20 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل 6 أهداف.

ويلعب لويس بوفون في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الصريح.