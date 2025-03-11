بالدرجة الثانية بـ إيطاليا.. نجل بوفون يشارك في مباراته الاحترافية الأولى

الثلاثاء، 11 مارس 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

لويس بوفون

شارك لويس بوفون نجل أسطورة حراسة المرمى جيانلويجي بوفون في مباراته الاحترافية الأولى في كرة القدم.

ويلعب بوفون الصغير بصفوف فريق بيسا بدوري الدرجة الثانية الإيطالي والذي يقوده بيبو إنزاجي.

صاحب الـ 17 عاما لعب شارك لمدة 6 دقائق في هزيمة فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد سبيزيا.

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بوفون هو أسطورة حراسة المرمى ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا ويعد أحد أفضل الحراس في تاريخ كرة القدم.

وعلى الرغم من كون والده أسطورة للمنتخب الإيطالي ولكن لويس بوفون لعب مع منتخب الشباب التشيكي وهي جنسية والدته.

وعلى مستوى فريق الشباب لبيسا لعب لويس بوفون 20 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وسجل 6 أهداف.

ويلعب لويس بوفون في مركز الجناح الأيسر والمهاجم الصريح.

لويس بوفون بوفون
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