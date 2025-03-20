جرافينبيرخ يغادر معسكر منتخب هولندا للإصابة

غادر ريان جرافينبيرخ لاعب وسط هولندا وليفربول معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة.

ريان جرافينبيرخ النادي : ليفربول هولندا

وتعرض جرافينبيرخ للإصابة خلال مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وخسر ليفربول أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة بهدفين لهدف.

وبعد انضمامه للمنتخب تم فحصه ليغادر المعسكر للإصابة ويعود إلى ليفربول لتقييم إصابته واستكمال علاجه.

ويلعب منتخب هولندا ضد إسبانيا حامل لقب يورو 2024، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بنظام الذهاب والعودة، ويحمل منتخب إسبانيا لقب البطولة.

وتقام المباراتان يومي 20 و23 مارس.