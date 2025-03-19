تعادل متكرر.. المصري يتقاسم النقاط مع زد في كأس العاصمة

تقاسم المصري وضيفه زد نقاط المباراة في ختام الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر 2024-25 بالتعادل 1-1.

سجل هدف المصري جون إيبوكا، فيما أدرك رشيد أحمد هدف التعادل لزد.

وحقق المصري أول نقطة في مباراته الأولى بالبطولة، فيما حقق زد أول نقطة في ثاني مباراة له بعدما خسر في الجولة الأولى ضد غزل المحلة.

ويعد ذلك التعادل الثاني بين الفريقين هذا الموسم بعدما تعادلا بنفس النتيجة في المرحلة الأولى من الدوري.

ولم يحقق المصري الفوز على زد بمسماه الجديد حتى الآن فخلال 4 مباريات تعادل في 3 وخسر 1.

بينما حقق من قبل فوزا وحيدا جاء في موسم 2019-2020 بنتيجة 2-0 عندما واجه زد بمسماه القديم نادي مصر، وتعادلا في اللقاء الثاني.

وسيلتقي المصري مع البنك الأهلي في الجولة الثالثة، بينما يحصل زد على راحة في المجموعة التي يتصدرها البنك الأهلي وغزل المحلة برصيد 4 نقاط.

من هجمة مرتدة زي ما قال الكتاب .. إيبوكا يسجل الأول للمصري في مرمى زد .. ثم الرد السريع من زد والمباراة تشتعل المصري 1 : 1 زد pic.twitter.com/gNMaGFKVQe — ON Sport (@ONTimeSports) March 19, 2025

التشكيل

قاد جون إيبوكا هجوم المصري في ظل غياب 11 لاعبا لأسباب مختلفة.

فيما بدأ الثلاثي عبد الرحمن البانوبي ومصطفى زيكو وشادي حسين في هجوم زد.

وصف المباراة

اكتفى لاعبو الفريقين في الشوط الأول بتسديدات لم تهدد مرمى علي لطفي ومحمود جاد.

45 دقيقة أولى انتهت بتعادل سلبي.

في الشوط الثاني تألق جاد في التصدي لانفراد شادي حسين في الدقيقة 48.

وبعد 7 دقائق سجل شادي حسين هدفا ألغي بداعي التسلل على مصطفى زيكو الذي مرر كرة الهدف.

تواصلت الخطورة من لاعبي زد صوب مرمى المصري.

وفي الدقيقة 77 ومن مرتدة سريعة انطلق بابي بادجي البديل ومرر عرضية أرضية لجون إيبوكا الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

التعادل جاء سريعا لزد بعد تمريرة طولية وصلت لشادي حسين الذي أرسل عرضية أرضية أودعها رشيد أحمد في الشباك في الدقيقة 82.

الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل ونقطة لكل فريق.