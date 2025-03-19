تعادل متكرر.. المصري يتقاسم النقاط مع زد في كأس العاصمة

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

زد - المصري - كأس عاصمة مصر

تقاسم المصري وضيفه زد نقاط المباراة في ختام الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر 2024-25 بالتعادل 1-1.

سجل هدف المصري جون إيبوكا، فيما أدرك رشيد أحمد هدف التعادل لزد.

وحقق المصري أول نقطة في مباراته الأولى بالبطولة، فيما حقق زد أول نقطة في ثاني مباراة له بعدما خسر في الجولة الأولى ضد غزل المحلة.

أخبار متعلقة:
كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي كرة طائرة - الأهلي إلى نهائي الدوري بعد الفوز على الزمالك في مباراة الحسم 3-0 أزمة جديدة لـ إنتر؟ استبعاد لاوتارو من معسكر الأرجنتين للإصابة رينار: التأهل لكأس العالم في أيدينا.. وتنتظرنا مواجهة صعبة أمام الصين

ويعد ذلك التعادل الثاني بين الفريقين هذا الموسم بعدما تعادلا بنفس النتيجة في المرحلة الأولى من الدوري.

ولم يحقق المصري الفوز على زد بمسماه الجديد حتى الآن فخلال 4 مباريات تعادل في 3 وخسر 1.

بينما حقق من قبل فوزا وحيدا جاء في موسم 2019-2020 بنتيجة 2-0 عندما واجه زد بمسماه القديم نادي مصر، وتعادلا في اللقاء الثاني.

وسيلتقي المصري مع البنك الأهلي في الجولة الثالثة، بينما يحصل زد على راحة في المجموعة التي يتصدرها البنك الأهلي وغزل المحلة برصيد 4 نقاط.

التشكيل

قاد جون إيبوكا هجوم المصري في ظل غياب 11 لاعبا لأسباب مختلفة.

فيما بدأ الثلاثي عبد الرحمن البانوبي ومصطفى زيكو وشادي حسين في هجوم زد.

Image

وصف المباراة

اكتفى لاعبو الفريقين في الشوط الأول بتسديدات لم تهدد مرمى علي لطفي ومحمود جاد.

45 دقيقة أولى انتهت بتعادل سلبي.

في الشوط الثاني تألق جاد في التصدي لانفراد شادي حسين في الدقيقة 48.

وبعد 7 دقائق سجل شادي حسين هدفا ألغي بداعي التسلل على مصطفى زيكو الذي مرر كرة الهدف.

تواصلت الخطورة من لاعبي زد صوب مرمى المصري.

وفي الدقيقة 77 ومن مرتدة سريعة انطلق بابي بادجي البديل ومرر عرضية أرضية لجون إيبوكا الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

التعادل جاء سريعا لزد بعد تمريرة طولية وصلت لشادي حسين الذي أرسل عرضية أرضية أودعها رشيد أحمد في الشباك في الدقيقة 82.

الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل ونقطة لكل فريق.

المصري زد كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي انتهت كأس العاصمة - المصري (1)-(1) زد.. نقطة لكل فريق انتهت في كأس العاصمة – الزمالك (1)-(1) الجونة.. تعادل في الوقت القاتل التشكيل - إيبوكا يقود المصري.. وثلاثي في هجوم زد
أخر الأخبار
نجل بوفون: اللعب لمنتخب التشيك؟ أقضي يوميا 10 دقائق على تطبيق تعلم اللغات 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك: فتوح لا يحتاج لتدخل جراحي.. ويمكنه المشاركة في المباريات المقبلة 19 دقيقة | الكرة المصرية
جرافينبيرخ يغادر معسكر منتخب هولندا للإصابة ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي ساعة | الكرة المصرية
علاء عبد العال: الرياح تسببت في هدف تعادل الزمالك ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - الونش يتعادل للزمالك أمام الجونة في الوقت القاتل.. وينقذ بيسيرو من الهزيمة الأولى ساعة | الكرة المصرية
تعادل متكرر.. المصري يتقاسم النقاط مع زد في كأس العاصمة ساعة | الدوري المصري
كأس العاصمة - مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي وإنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 3 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 4 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية