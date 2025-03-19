التشكيل - إيبوكا يقود المصري.. وثلاثي في هجوم زد

يقود جون إيبوكا هجوم المصري في مواجهة زد لحساب الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويلتقي المصري مع زد في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد.

ويعاني المصري من غيابات عديدة وصلت لـ 11 لاعبا. (تعرف على الأسباب)

فيما يبدأ الثلاثي: عبد الرحمن البانوبي – شادي حسين – مصطفى زيكو في هجوم زد.

وجاء تشكيل المصري

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – عمرو سعداوي

الوسط: يوسف الجوهري – أحمد عامر – عبد الرحيم دغموم

الهجوم: ليستويل أمانكونا – فخر الدين بن يوسف – جون إيبوكا

فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد طارق – محمد إسماعيل – محمد أشرف – سامح إبراهيم

الوسط: حمدي علاء – أحمد الصغيري – مصطفى سعد

الهجوم: عبد الرحمن البانوبي – شادي حسين – مصطفى زيكو

ويخوض المصري أولى مبارياته في الجولة الثانية من البطولة لحساب المجموعة الثانية.

وخسر زد بنتيجة 3-1 أمام غزل المحلة في الجولة الأولى وبدون رصيد.