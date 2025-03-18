المصري يعلن غياب 11 لاعبا عن مواجهة زد في كأس عاصمة مصر

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:22

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد مودرن سبورت

أعلن النادي المصري غياب 11 لاعبا عن قائمة فريقه لمواجهة زد في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة سابقا).

وكشف المصري في بيان عبر صفحته الرسمية غياب 5 لاعبين بسبب انضمامهم للمنتخبات المختلفة.

وأوضح البيان "يغيب الثنائي أحمد عيد وخالد صبحي لانضمامهما لمعسكر منتخب مصر الأول، والمحترف البنيني أتدجيكو سامادو المنضم لمعسكر منتخب بلاده، والثنائي الشاب أحمد وهب وأحمد شرف المنضمين لمعسكر منتخب الشباب المقام حاليا في دولة قطر".

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كما أشار المصري إلى غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة وهم محمود حمادة، وكريم بامبو، وصلاح محسن، وميدو جابر، ومحمد هاشم، ومصطفى أبو الخير.

ويلتقي المصري أمام زد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد.

ويواجه المنتخب الأول إثيوبيا، وسيراليون يومي 21، و25 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض منتخب الشباب البطولة الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية بقطر.

ويقع المصري وزد في المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر إلى جانب البنك الأهلي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا هو حامل لقب بطولة كأس الرابطة المصرية.

المصري زد
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