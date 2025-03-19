تصفيات المونديال - الكاميرون تتعثر وتمنح ليبيا فرصة تصدر المجموعة

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

منتخب الكاميرون

تعثر منتخب الكاميرون بالتعادل مع نظيره إسواتيني بلا أهداف يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026.

ولعب المنتخبان في جنوب إفريقيا لعدم أهلية ملاعب إسواتيني لاستضافة مباريات تصفيات المونديال.

التعادل رفع رصيد المنتخب الكاميروني إلى 9 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الرابعة.

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فيما حقق منتخب إسواتيني النقطة الأولى له بعد 4 هزائم، وظل في المركز الأخير بالمجموعة.

وأصبح المنتخب الليبي أمام فرصة تصدر المجموعة في حالة الفوز على منافسه الأنجولي يوم الخميس.

إذ يحتل منتخب ليبيا الوصافة حاليا برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

بينما يحتل منتخب كاب فيردي الذي يستضيف موريشيوس المركز الثالث بـ7 نقاط

أما منتخب أنجولا فيحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

يذكر أن منتخب ليبيا سيحل ضيفا على نظيره الكاميروني في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل.

في اليوم نفسه يستضيف منتخب أنجولا منافسه كاب فيردي.

الكاميرون ليبيا
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