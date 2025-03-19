منتخب تونس يقترب من كأس العالم بفوز ثمين على ليبيريا بمشاركة الجزيري

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

منتخب تونس

حقق منتخب تونس فوزا ثمينا على مضيفه منتخب ليبيريا بهدف دون مقابل يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026.

وحل منتتخب تونس ضيفا على نظيره الليبيري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب نامبيا الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

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بينما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عن 7 نقاط.

وسجل حازم المستوري هدف الفوز لتونس في الدقيقة الرابعة.

وبدأ سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك اللقاء على مقاعد البدلاء.

قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 76.

ومرت الدقائق المتبقية بسلام على منتخب تونس ليقتنص الـ3 نقاط.

المباراة كانت الأولى لسامي الطرابلسي المدرب الجديد لمنتخب تونس.

ويستعد نسور قرطاج لملاقاة مالاوي ضمن الجولة السادسة يوم الاثنين المقبل في تونس.

تونس سيف الدين الجزيري ليبيريا
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