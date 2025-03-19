كأس مصر - تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بسبب جماهيره.. ومعاقبة أحمد سامي

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم معاقبة نادي الزمالك وكذلك أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة بعد مباراة الفريقين.

وفاز الزمالك على سموحة 4-2 يوم السبت الماضي ضمن ربع نهائي كأس مصر

وأعلنت لجنة المسابقات تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي من جماهيره خلال مواجهة سموحة بربع نهائي كأس مصر

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كما أعلنت تغريم أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة 20 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الزمالك.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لعردم מיותו قرارات لجنة المسابقات مباراة الزمالك وسموحة يوم 15 مارس في دور Jl 8 من مسابقة كأس مصر: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100000

وتختص لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بإصدار العقوبات الخاصة بمسابقة كأس مصر، فيما تختص لجنة السمابقات برابطة الأنيدة بإصدار عقوبات مسابقتي الدوري وكأس عاصمة مصر.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من العقوبات في مسابقات أخرى على غرار القسم الثاني ودوري كرة الصالات ودوري السيدات.

دوري كرة الصالات

مباراة البنك الأهلي - مركز شباب المدينة بالمنيا يوم 25 فبراير :

اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة البنك الأهلي × مركز شباب المدينة بالمنيا في بطولة دوري كرة الصالات والتي كان مقررًا لها يوم 25/2/2025، والمتضمن عدم حضور فريق مركز شباب المدينة بالمنيا فقد قررت اللجنة :

1- اعتبار مركز شباب المدينة بالمنيا منسحبا من المسابقة واعتماد نتائج مبارياته في الدور الأول فقط.

2 - هبوط مركز شباب المدينة بالمنيا إلى دوري القسم الثاني لكرة الصالات.

3 - حرمان مركز شباب المدينة بالمنيا من الاشتراك في دوري القسم الثاني موسم 2026/2025

4 - توقيع غرامة مالية على مركز شباب المدينة بالمنيا قيمتها 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه).

5 - إحالة الأمر إلى إدارة شئون اللاعبين لاتخاذ اللازم بشأن لاعبي مركز شباب المدينة بالمنيا.

بطولات الجمهورية والناشئين

مباراة المقاولون العرب - الأهلي مواليد 2005 يوم 12 مارس :

اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة المقاولون العرب × الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 2005، والتي كان مقررا لها يوم 12/3/2025 والمتضمن عدم إقامة المباراة لعدم وجود إضاءة كافية.

فقد قررت اللجنة اعتبار نادي المقاولون العرب مهزوما صفر / 2 لصالح النادي الأهلي.

الدوري العام القسم الأول الكرة النسائية

مباراة مودرن سبورت - الزمالك بدوري القسم الأول الأسبوع الثالث المرحلة الثانية، بطل الدوري :

1. إيقاف المدير الفني لنادي الزمالك / عادل حسين حسني ( 8 مباريات ) وغرامة مالية 5000 جنيه للطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب عدة مرات مما أدى إلى إيقاف المباراة أكثر من مرة.

2. إيقاف مساعد مدرب نادي الزمالك / حسام محمد سعد ( 8 مباريات وغرامة مالية (5000 جنيه للطرد لسب الحكم وعدم الامتثال للقرار ونزول أرض الملعب.

3 - توقيع غرامة مالية على نادي مودرن سبورت ( 1000 جنيه) لتسرب أعداد زيادة داخل الملعب.

الزمالك سموحة كأس مصر
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