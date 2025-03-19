بعد ربطه بالانتقال إلى ليفربول.. ألكسندر إيزاك يتحدث عن مستقبله

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يحتفل بهدفه في ليفربول

تحدث ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد عن مستقبله بعدما ربطه العديد من التقارير بالانتقال لفرق أخرى مثل ليفربول.

ارتبط اسم إيزاك بالانتقال الموسم المقبل إلى ليفربول الذي يبحث عن مهاجم صريح، حسب تقارير عديدة.

وقال إيزاك في تصريحات لجريدة فوتبول سكانالين السويدية: "ليس لدي الكثير لأقوله، لقد علّقتُ على وضعي مع نيوكاسل عدة مرات".

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وأضاف "كشفت من قبل كم أحبّ المدينة والنادي، وكم أشعر بالراحة هناك. لا أفكّر في المستقبل".

وتابع المهاجم السويدي "أريد فقط أن أقدّم أداءً جيدًا مع نيوكاسل".

وأكمل "لقد فزنا بالكأس، لكننا نريد أن ننهي الموسم بقوة وأن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. هذا هو تركيزي حاليا".

وقاد إيزاك فريقه للتتويج بكأس رابطة المحترفين على حساب ليفربول يوم الأحد الماضي.

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد ليفربول
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