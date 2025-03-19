تقارير: ليفربول يرغب في ضم ألفاريز.. ونونيز قد يدخل ضمن صفقة تبادلية

الأربعاء، 19 مارس 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

كشف موقع "جيف مي سبورت" الإنجليزي عن اهتمام ناديي أتليتكو مدريد الإسباني، والنصر السعودي بضم الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

داروين نونيز

النادي : ليفربول

جوليان ألفاريز

النادي : أتليتكو مدريد

وأفاد الموقع الإنجليزي إلى أن أتلتيكو مستعد لدفع 33 مليون جنيه إسترليني لضم مهاجم ليفربول.

ويرتبط نونيز بعقد مع ليفربول ممتد حتى صيف 2028.

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وانضم نونيز إلى ليفربول قادما من بنفيكا في صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.

كما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية، أن ليفربول مهتم بضم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتليتكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى تفضيل أرني سلوت المدير الفني لليفربول، المهاجم القادر على بناء الهجمة ولذلك فضل البرتغالي ديوجو جوتا بدلا من نونيز في معظم فترات الموسم.

وسجل جوتا 8 أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم فيما سجل نونيز 9 أهداف.

وكان وكيل ألفاريز صرح في وقت سابق بوجود اهتمام من ليفربول بالفوز بخدمات المهاجم الأرجنتيني الصيف الماضي.

وانضم ألفاريز إلى أتليتكو مدريد قادما من مانشستر سيتي الصيف الماضي.

وسجل ألفاريز 23 هدفا في كافة المسابقات بواقع 11 هدفا في الدوري الإسباني، و7 في دوري أبطال أوروبا، و5 أهداف في الكأس.

ديلي إكسبريس أوضحت أن ليفربول قد يستخدم ورقة نونيز من أجل ضم ألفاريز.

وأوضحت الصحيفة أن أتليتكو مدريد سيطلب مبلغا كبيرا بالإضافة إلى نونيز من أجل ترك ألفاريز.

ليفربول أتليتكو داروين نونيز جوليان ألفاريز أرني سلوت
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