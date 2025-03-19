ديلي ميل: إريكسن قد يعود لأياكس في الموسم المقبل

كشفت صحيفة ديلي الميل الإنجليزية عن احتمالية انتقال كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

ونتهي تعاقد إريكسن مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي ولم يوقع اللاعب على عقد جديد حتى الآن.

صاحب الـ 33 عاما لا يرغب في العودة للدنمارك وإنهاء مسيرته حتى الآن.

وفقا للصحيفة فإن إريكسن لا يستبعد حاليا العودة لأياكس من جديد وهو النادي الذي شهد بداية تألقه.

وسبق لإريكسن اللعب مع أياكس لمدة 3 مواسم بداية من 2010 وحتى 2013 قبل أن ينتقل إلى توتنام.

وانتقل إريكسن لمانشستر يونايتد قادما من برينتفورد في 2022 في صفقة انتقال حر.

النجم الدنماركي شارك مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة وخلالها سجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وتوج إريكسن مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام للفريق بلقبين وهما كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.