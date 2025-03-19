هويلاند: تين هاج أحد أسباب انضمامي لمانشستر يونايتد.. هو مدرب رائع وكان يقوم بعمل رائع

يرى راسموس هويلاند أن إريك تين هاج كان يقوم بعملا رائع مع مانشستر يونايتد.

راسموس هويلوند النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكان تين هاج قد رحل عن تدريب مانشستر يونايتد وعين روبن أموريم بدلا منه.

وقال هويلاند عبر صحيفة تيبسبلاديت: "أركز على عملي مع روبن أموريم لأن مشروعه مشوق جدا ولكن بكل تأكيد إريك تين هاج كان أحد أسباب انضمامي لمانشستر يوناتيد".

وتابع "تين هاج كان يقوم بعملا رائع، هو مدرب موهوب ولكن الأمور لم تسر على أفضل حال وحاليا لا أزال سعيدا جدا في مانشستر يونايتد لأنه هو النادي الذي حلمت دوما باللعب له وسعيد مع أموريم، هو شخصية رائعة".

هويلاند شارك في 39 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي وسجل 8 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة.