بيلد: رباعي من الدوري الألماني مرشح لتدعيم صفوف ليفربول

بدأ ليفربول البحث عن لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفربول بدأ التحرك بالفعل لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، تحسبا لرحيل العديد من نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يتم تجديد تعاقد أي منهم.

كما هناك تقارير تشير إلى اقتراب الثلاثي ديوجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز من الرحيل أيضا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

ولذلك وضع النادي الإنجليزي عينه على 4 لاعبين من الدوري الألماني تمهيدا للتعاقد معهم أو مع أحدهم في الموسم المقبل.

وأول هؤلاء اللاعبين هو أنسجار كنايوف لاعب آينتراخت فرانكفورت والبالغ من العمر 23 عاما ويلعب في مركز الجناح.

والثاني هو جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن والبالغ من العمر 24 عاما.

والثالث هو كونستانتينوس كوليراكيس المدافع اليوناني لفريق فولفسبورج والبالغ من العمر 21 عاما.

وأخيرا نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند والبالغ من العمر 25 عاما.