تقرير: ليفركوزن مهتم بضم مودريك
الأربعاء، 19 مارس 2025 - 00:00
كتب : FilGoal
دخل ميخايلو مودريك لاعب تشيلسي ومنتخب أوكرانيا دائرة اهتمامات نادي باير ليفركوزن الألماني.
ميخايلو مودريك
النادي : تشيلسي
وذكر موقع Sportsmole الإنجليزي أن ليفركوزن يرغب في ضم مودريك من تشيلسي في الموسم المقبل.
وذلك في ظل رغبة مودريك في الرحيل عن تشيلسي لعدم حصوله على فرصة للمشاركة في الفترة الأخيرة.
ويرغب تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن في ضم مودريك ويعتقد أن اللاعب الأوكراني سيمثل إضافة كبيرة لفريقه في الدوري الألماني.
وانتقل مودريك البالغ من العمر 24 عاما لصفوف تشيلسي مطلع عام 2023 قادما من شاختار دونستيك الأوكراني.
وكانت قيمة انتقال مودريك إلى تشيلسي 89 مليون جنيه إسترليني.
ولم يسجل مودريك سوى 10 أهداف مع تشيلسي وقدم 9 تمريرات حاسمة، وذلك في 73 مباراة لعبها بمختلف البطولات.
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