التحقيق مع يوسف البلايلي بشأن احتفال مثير للجدل مع الترجي

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي - الترجي

قررت رابطة الدوري التونسي استدعاء يوسف البلايلي لاعب الترجي التونسي للتحقيق معه بشأن احتفاله بعد هدفه في شباك شبيبة العمران.

وتعادل الترجي مع شبيبة العمران بهدفين لكل فريق في الجولة 25 من الدوري التونسي.

وسجل البلايلي هدف الترجي الأول في المباراة واحتفل بطريقة مثيرة للجدل.

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ومن المنتظر أن يتم سماع أقوال يوسف البلايلي في هذه الواقعة، وبعد ذلك سيتم إصدار القرار من قبل الرابطة الوطنية التونسية.

من جانبه رد نادي الترجي في بيان رسمي على قرار التحقيق مع البلايلي وجاء الرد كالآتي:

"لأول مرة في هذا الموسم تعتمد الرابطة الوطنية لكرة القدم على اللقطات التلفزية لاتخاذ قراراتها وقامت بالتالي بدعوة مهاجمنا يوسف البلايلي للمثول أمامها. كما أن الرابطة تغاضت على كل الحركات السابقة التي قام بها العديد من اللاعبين من أندية أخرى ولم تتخذ أي إجراء في شأنهم لا بدعوتهم للمثول أمامها ولا بمعاقبتهم".

"وعلى هذا الأساس فإن دعوة يوسف البلايلي تعد سابقة خطيرة من هذا الهيكل وتؤكد سياسة المكيالين التي تتعامل بها الرابطة مع الأندية التونسية".

"لذلك فإن الترجي الرياضي التونسي يعبر عن شديد استغرابه من القرار الذي اتخذته الرابطة الوطنية لكرة القدم والمتمثل في استدعاء لاعبنا يوسف البلايلي للمثول أمامها والحال أنها غضت الطرف عن حركات سابقة عديدة ومتعددة قبل و بعد عهدتها".

"ويعتبر الترجي الرياضي التونسي أن الرابطة اختارت بمثل هذه القرارات وسياسة المكيالين في التعامل مع الأندية أن تؤثر على النتائج و على استحقاق الأندية في أروقتها ولا أن تترك الفصل فوق الميدان".

"كما يعتبر الترجي الرياضي التونسي أن اتخاذ القرارات من هذا الهيكل بطريقة التصويت من طرف أعضائه هو إجراء ينمي روح الإنتماءات والحسابات الضيقة ويجعل قرارات الرابطة تصب في صالح فريق على حساب الآخر".

"ويشدد الترجي الرياضي التونسي على التأكيد على رفضه التام على أن تكون معاملة الرابطة معه ومع لاعبيه خاصة تختلف عن معاملة هذا الهيكل مع الأندية الأخرى ولاعبيها ويستنكر بشدة قرار دعوة يوسف البلايلي للمثول أمام الرابطة التي غضت الطرف في السابق عن العديد من التصرفات من لاعبي الفرق الأخرى".

ويحتل الترجي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 53 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري المتصدر.

يوسف بلايلي الترجي التونسي الدوري التونسي
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