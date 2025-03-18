تقرير: شوارف يقرر تمثيل منتخب مالطا بعد خروجه من حسابات الركراكي

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 20:24

كتب : FilGoal

إلياس شوارف - سيون

قرر المغربي إلياس شوارف المحترف بصفوف نادي سيون تمثيل منتخب مالطا في توقف مارس الجاري.

ويستعد شوارف للانضمام لمعسكر منتخب مالطا لخوض مباراتي فنلندا وبولندا في 21 و24 مارس الجاري ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكشف موقع البطولة المغربي أن إلياس شوارف قرر أخيرا تمثيل منتخب مالطا بعد خروجه من حسابات وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

أخبار متعلقة:
مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول موعد إعلان القائمة والسفر للمغرب قائمة المغرب - الركراكي يستدعي القوة الضاربة.. وغياب محترفي الدوري المصري مدافع الزمالك ضمن خياراته.. الركراكي يحدد موعد إعلان قائمة المغرب لتصفيات كأس العالم تقرير: صلاح الدين مصدق بين الخيارات المطروحة أمام الركراكي لمعسكر المغرب

وأشار التقرير لتلقي نادي سيون أكثر من دعوة سابقة من منتخب مالطا لضم شوارف لكنه لم يحسم قراره وقتها.

ووُلد شوارف في مدينة شاتورو الفرنسية ولديه أصول مالطية نسبة إلى جده، وقدّم الاتحاد المالطي لكرة القدم وثائق تثبت جذوره الخميس الماضي.

وبعدما وجد شوارف نفسه بعيدا عن قائمة منتخب المغرب الأخيرة قرر اتخاذ قراره بالانضمام وتمثيل منتخب مالطا.

وارتبط اسم إلياس شوارف بالانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي.

ويلعب شوارف الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية في مركز الجناح الأيسر ويجيد اللعب كمهاجم.

ولعب شوارف 27 مباراة في الدوري السويسري هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

المغرب مالطا إلياس شوارف
نرشح لكم
بعد التتويج بالدوري.. معين الشعباني يكشف موقفه من الرحيل عن نهضة بركان الترجي يعلن تعيين ماهر الكنزاري مديرا فنيا للفريق قبل مواجهتي صنداونز.. الترجي يعلن إقالة ريجيكامب استبعاد نجم فرانكفورت من قائمة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 تصريح مفاجيء من الركراكي عن بونو: يمر بموسم سيء مع الهلال ولكن باملاك تيسيما حكما لإياب مباراة الزمالك وستيلينبوش بعد تسجيله 11 هدفا.. استدعاء مهاجم الترسانة لمنتخب ليبيريا الشعباني: هدف نهضة بركان كان التأهل للمسابقات القارية لكن حققنا لقب الدوري عن استحقاق
أخر الأخبار
وكيله: تشيزني يعيش فترة شباب ثانية مع برشلونة.. وسيجدد تعاقده 15 دقيقة | الدوري الإسباني
السعودية في التصنيف الرابع.. اتحاد كونكاكاف يعلن موعد قرعة الكأس الذهبية 18 دقيقة | أمريكا
منتخب مصر تحت 20 عاما يرتدي زيه التقليدي.. وقطر بـ الأبيض 32 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: أرسنال ونيوكاسل ووست هام يتنافسون على ضم كين ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: النصر يخطط لضم جابرييل من أرسنال ساعة | ميركاتو
منتخب مصر يطير إلى المغرب بعد اكتمال الصفوف ساعة | منتخب مصر
لاعبو المنتخب الأولمبي يطالبون أشرف صبحي بالتدخل لحل أزمة المستحقات المتأخرة ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس عاصمة مصر - غزل المحلة (1)-(1) البنك..سموحة(0)-(1)بتروجت.. جووول الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 2 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة 3 الشرق الأوسط: وصول طاقم التحكيم السعودي للقاهرة في مساع سابقة للقمة المصرية 4 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية