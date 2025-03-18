تقرير: شوارف يقرر تمثيل منتخب مالطا بعد خروجه من حسابات الركراكي

قرر المغربي إلياس شوارف المحترف بصفوف نادي سيون تمثيل منتخب مالطا في توقف مارس الجاري.

ويستعد شوارف للانضمام لمعسكر منتخب مالطا لخوض مباراتي فنلندا وبولندا في 21 و24 مارس الجاري ضمن منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكشف موقع البطولة المغربي أن إلياس شوارف قرر أخيرا تمثيل منتخب مالطا بعد خروجه من حسابات وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب.

وأشار التقرير لتلقي نادي سيون أكثر من دعوة سابقة من منتخب مالطا لضم شوارف لكنه لم يحسم قراره وقتها.

ووُلد شوارف في مدينة شاتورو الفرنسية ولديه أصول مالطية نسبة إلى جده، وقدّم الاتحاد المالطي لكرة القدم وثائق تثبت جذوره الخميس الماضي.

وبعدما وجد شوارف نفسه بعيدا عن قائمة منتخب المغرب الأخيرة قرر اتخاذ قراره بالانضمام وتمثيل منتخب مالطا.

وارتبط اسم إلياس شوارف بالانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي.

ويلعب شوارف الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية في مركز الجناح الأيسر ويجيد اللعب كمهاجم.

ولعب شوارف 27 مباراة في الدوري السويسري هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.