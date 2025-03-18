إريكسن يلمح للرحيل عن مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وإشبيلية

ألمح الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى رحيله عن الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما بنهاية الموسم الجاري.

وقال إريكسن في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس إنه مستعد للذهاب لخطوة جديدة عند انتهاء عقده الحالي مع يونايتد.

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وأضاف إريكسن أنه يُفضل البقاء في أوروبا، وقلّل من شأن فكرة العودة إلى وطنه الدنمارك، أو الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وأتم "لم أفكر كثيرا في المستقبل. أنا مستعد لخوض تجربة جديدة، لم أحدد مصيري بعد".

حسب العديد من التقارير لا توجد مفاوضات من قبل مانشستر يونايتد مع إريكسن لتجديد عقده.

ولذلك من المرجح أن يرحل الدنماركي عقب انتهاء عقده في صيف 2025.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى يونايتد قادما من برينتفورد في صفقة انتقال حر في صيف 2022.

ولعب إريكسن 99 مباراة بقميص الشياطين الحمر.

وسجل الدنماركي 7 أهداف وصنع 17.

كريستيان إريكسن مانشستر يونايتد
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