منتخب إنجلترا: بالمر سيبقى مع تشيلسي

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

كول بالمر - إنجلترا ضد سلوفينيا

أوضح منتخب إنجلترا أن كول بالمر لن ينضم لصفوف الفريق بسبب الإصابة.

وأفاد منتخب إنجلترا عبر موقعه أن كول بالمر سيبقى مع تشيلسي لمزيد من التقييم حول إصابته التي تعرض لها خلال التدريبات الأسبوع الماضي.

وشهدت تدريبات المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء انضمام 3 لاعبين من منتخب الشباب تحت 21 عاما.

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وقرر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا استدعاء مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست بدلا من كول بالمر نجم تشيلسي.

ويغيب بالمر بسبب الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الفريق ضد أرسنال، والتي انتهت بخسارة البلوز 1-0.

وظهر جيبس وايت بقميص إنجلترا لأول مرة في توقف سبتمبر الماضي.

وعاد ماركوس راشفورد لقائمة المنتخب بعد التألق مع أستون فيلا.

ويظهر مايلس لويس سكيلي لاعب أرسنال للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا.

وجاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون – جوردان بيكفورد – أرون رامسديل – ترافورد

خط الدفاع: دان بيرن – ليفي كولويل – مارك جويهي – ريس جيمس – كونسا – مايلس لويس سكيلي – تينو ليفرامينتو – جارل كوانساه – كايل ووكر

خط الوسط: جود بيلينجهام – إبيريتشي إزي – جوردان هندرسون – كورتيس جونس – كول بالمر – ريس جيمس – رودجرز

خط الهجوم: جارود بوين – فيل فودن – أنتوني جوردون – هاري كين – ماركوس راشفورد – دومينيك سولانكي.

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراتي في التصفيات في التوقف الدولي المقبل ضد كل من ألبانيا ولاتفيا في الجولة الأولى والثانية بالترتيب.

وتتواجد إنجلترا رفقة كل من ألبانيا وأندورا ولاتفيا وصربيا في المجموعة.

كول بالمر منختب إنجلترا تشيلسي
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