ماتيتا: الطبيب رفض أن يريني صورة أذني بعد الإصابة.. وهذا موعد عودتي للتدريبات

أعلن جيان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس موعد عدوته للتدريبات الجماعية للفريق.

وقال ماتيتا عبر صحيفة ليكيب: "أخبرت حارس المرمى الذي أصابني ألا يهتم وأن الإصابة ليست خطيرة، كان من الممكن أن يتجنب ذلك ولكن ما حدث قد حدث".

وتعرض ماتيتا لإصابة قوية خلال مواجهة ميلوول في كأس الاتحاد الإنجليزي واضطر الفريق لاستبداله

وواصل "لقد جاء لي طبيب تجميل والتقط صورة لأذني ورفض أن يريها لي لكي لا تلتصق تلك الصورة في رأسي ومن الواضح أن أذني لم تعد تبدو كأذن بعد الآن".

وتابع "في بداية العملية واجه الجراح بعض المشاكل ولكن بعد ذلك أخبرني أنه وجد طريقة لإنقاذ أذني، ولكن يجب أن أكون حذرا لأمنعها من التقاط أي عدوى ويجب أن أغسلها في كل مرة أتعرق".

وأضاف "في الأسبوع المقبل من المفترض أن أعود للتدرب مع الفريق بشكل طبيعي ولذلك سأرتدي قناع لحفظ أذني حتى نهاية تعافيها، لقد شاهدت عدة أشكال للقناع ويجب أن أختار بين قناع يغطي أذني فقط أو آخر يغطي وجهي بالكامل".

وخضع اللاعب لعملية جراحية وتلقى 25 غرزة في أذنه اليسرى.

وتعرض ماتيتا لإصابة قوية في الأذن بعد تدخل إيان روبرتس حارس ميلوال بقدمه صوب رأس الفرنسي خلال محاولة تشتيت الكرة.

وكتب ماتيتا عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم اللطيفة، أنا بخير، أتمنى أن أعود قريبا جدا، وأقوى من أي وقت مضى، أحسنتم يا رفاق على الأداء الرائع اليوم، أحبكم".

وتأهل بالاس للدور ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-1 بفضل أهداف جافيت تانجانجا العكسي ودانييل مونوز وإيدي نيكيتياه.

وتأهل بالاس رفقة أستون فيلا ومانشستر سيتي وبريستون وبورنموث لربع النهائي، وفي انتظار نتيجة قرعة دور الـ 8.

الفرنسي صاحب الـ 30 عاما خاض الموسم الجاري 27 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل 12 وصنع 2.