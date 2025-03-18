فاولر: واحد من "العظماء" صلاح وفان دايك وأرنولد سيرحل عن ليفربول

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

شدد روبي فاولر لاعب ليفربول السابق أن هناك لاعب من الثلاثي "العظيم" سيرحل.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال فاولر لسكاي سبورتس: "لا أعتقد أن الثلاثي صلاح وأليكساندر أرنولد وفان دايك سيبقى، من سيرحل؟ لا أستطيع الكشف عن الأمر".

وأضاف "أعلم أن صلاح لم يلعب بشكل جيد ضد نيوكاسل وافتفدنا أرنولد، لكن فان دايك الوحيد الذي لعب جيدا، نريد التجديد لهذا الثلاثي".

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وأكمل "أعتقد من السيء أن يترك ليفربول هؤلاء العظماء ويتبقى في عقدهم بضعة أشهر فقط".

وأتم "من تاريخ ليفربول وبغض النظر عمن سيبقى، أعتقد أن النادي تمكن من تعويض رحيل اللاعبين سابقا، لا يوجد لاعب أكبر من النادي، هذا هو الحال".

وتنتهي عقود صلاح وفان دايك وترينت أليكساندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل النادي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن استمرار أي لاعب منهم والتجديد.

وسخر ليفربول من نيوكاسل بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.

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