مايكل أنطونيو: حصلت على فرصة أخرى للحياة.. وسأعود لكرة القدم بنسبة 1005

الثلاثاء، 18 مارس 2025 - 01:40

كتب : FilGoal

مايكل أنطونيو - وست هام × زغرب

شدد مايكل أنطونيو لاعب وست هام على قدرته في العودة للعب كرة القدم من جديد.

ميكيل أنطونيو

النادي : وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

وكان أنطونيو قد تعرض لحادث مروع بالسيارة وخضع على أثره لعملية جراحية خطيرة تمت بنجاح.

وقال أنطونيو عبر شبكة بي بي سي: "لقد حصلت على فرصة أخرى للحياة بعدما كنت قريبا من الموت".

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وواصل "لا أتذكر أي شيء عن الحادث ولكنهم أخبروني إنني كنت مستيقظا طوال العملية الجراحية وأتحدث مع الجميع".

وتابع "كنت عائدا من التدريب وأنا لم أتعاط المخدرات في حياتي، نعم أحب شرب الكحوليات ولكن في تلك الواقعة لم أشرب أو أتعاطى أي شيء وهذا ما أكدته الشرطة".

وأتم "سأعود للعب كرة القدم بنسبة 100%".

وحسب صحيفة جارديان، فإن المهاجم تعرض لحادث سير ونتج عنها أضرار جسيمة لسيارته ونقل جوا إلى المستشفى.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عاما مع وست هام في 15 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصناعة مثله.

ولعب مايكل مع وست هام بواقع 874 دقيقة.

مايكل أنطونيو وست هام الدوري الإنجليزي
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