تجربته الأولى.. جابي يتولى تدريب ريال سرقسطة

الإثنين، 17 مارس 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

جابي

أعلن نادي ريال سرقسطة تعيين جابي نجم أتليتكو مدريد السابق كمدرب للفريق.

جابي

النادي : السد

ريال سرقسطة

ووقع جابي على عقد حتى نهاية الموسم الحالي لتدريب سرقسطة.

سرقسطة هي التجربة الاحترافية الأولى لجابي كمدرب بعد توليه تدريب الفريق الثاني لخيتافي وأتليتكو مدريد من قبل.

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جابي كان قد بدأ مسيرته في ناشئين أتليتكو مدريد ولعب مع وخرج في فترتي إعارة لخيتافي وريال سرقسطة الذي تولى تدريبه حاليا.

وفي 2011 عاد جابي لأتليتكو مدريد واستمر مع الفريق حتى الرحيل في 2018 لينتقل إلى السد.

وأعلن جابي اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في 2020 ضمن صفوف السد الذي كان محطته الأخيرة.

وخلال مسيرته توج جابي مع أتليتكو مدريد بسبع بطولات بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب برفقة السد.

وكان سرقسطة قد خسر يوم السبت الماضي من ألميريا بأربعة أهداف.

ويحتل سرقسطة المركز 18 برصيد 36 نقطة وبفارق نقطة عن إلدينسي صاحب المركز 19 المؤدي للهبوط.

جابي ريال سرقسطة
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