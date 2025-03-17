الكشف عن سبب عدم انضمام 4 لاعبين لـ منتخب مصر

الإثنين، 17 مارس 2025 - 21:38

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سبب استبعاد الرباعي محمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد ربيعة وأحمد فتوح ومحمد حمدي من قائمة منتخب مصر.

وأشار الاتحاد في بيان مرسل للصحفيين إلى أن الرباعي قد غاب عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها برفقة الأندية.

وانطلق أمس الأحد معسكر منتخب مصر المشارك في فترة التوقف الدولية.

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ويلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا وسيراليون خلال فترة التوقف الدولية بتصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني.

ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفي شوبير - عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي – نبيل عماد – أحمد سيد "زيزو" – محمود صابر

الهجوم: تريزيجيه – إبراهيم عادل – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى فتحي – مصطفى محمد – أسامة فيصل

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