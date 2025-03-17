رحلة دان بيرن صاحب "الإصبع المقطوع".. من السوبر ماركت إلى منتخب إنجلترا

في رحلة دان بيرن مدافع نيوكاسل بحثا عن فرصة وسط الكبار في إنجلترا، مر بالعديد من الأزمات كان أبرزها فقد إصبعه، والرحيل عن نادي طفولته في عمر الـ11 سنة، ولكنه اعترف "كنت سيئًا للغاية لأكون صادقًا".

وما بين تلك الفترة الصعبة والآن، 20 عاما، رسموا طريق داني بيرن حتى الانضمام لمنتخب إنجلترا للمرة الأولى في مسيرته بعد أن بلغ 33 عاما ليصبح أكبر لاعب سنا يشارك لأول مرة مع منتخب بلاده منذ أن خاض كيفن ديفيز، البالغ من العمر 33 عامًا، مباراته الأولى ضد الجبل الأسود في أكتوبر 2010.

بيرن كان مولعا بـ نيوكاسل في صغره، حصل على تذكرة موسمية لملعب سانت جيمس بارك، وكان حاضرًا لمباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسرها فريقه المحبب أمام تشيلسي عام 2000.

بعدها بـ 3 أعوام كانت خسارة بيرن الأكبر حين رحل عن نادي طفولته "تون"، وكان مازال في الحادية عشر من عمره.

بيرن الي يمتاز بالأسلوب الساخر، صرح لصحيفة صن عام 2019: "ربما كان القرار الصحيح، كنت سيئًا للغاية، لأكون صادقا".

كان بيرن في الواقع ضمن قائمة تون في صغره، لكنه عانى من ألم فسخ عقده مع نادي طفولته قرب عيد الميلاد عام ٢٠٠٣، وهو في الحادية عشرة من عمره.

بيرن الذي كان يملك بنية نحيلة، بفضل نظامه الغذائي الذي اعتمد على السمك والبطاطا المقلية، كان حارس مرمى حتى سن الرابعة عشر.

ولأن المصائب لا تأتي فرادي، تعرض بيرن لحادث، إذ أصيب بإصبعه الذي كان يحمل خاتما أثناء تسلقه سياجا مما أدى إلى فقدانه إصبع البنصر في يده اليمنى.

وبدا بعد كل تلك العقبات وعدم لعبه في أي فريق حتى سن الـ15 أو 16 عاما أن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف بات صعبا، ليتجه إلى العمل بدفع عربات التسوق في سلسلة محلات شهيرة في بريطانيا.

يقول بيرن ضاحكا: "لو قلت حينها إنني سألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنت ضحكت عليك.. لقد كان مسارًا مختلفًا بعض الشيء بالنسبة لي، لكنه ساعدني على أن أصبح أكثر إصرارًا وتركيزًا."

ونال بيرن قبلة الحياة بوصوله لسن 17 من عمره، إذ تعاقد معه نادي دارلينجتون الواقع في شمال شرق إنجلترا.

استمر عامين حتى الانتقال إلى فولام عام 2011 لتكون بدايته في الدوري الإنجليزي، ولكن لم يحصل على فرصته مع الفريق الأول وشارك أساسيا مع فريق الرديف في 21 مباراة.

صحيفة ذا صن أوضحت أن الكثيرون اعتبروا بنيته الضخمة أمرًا سلبيًا، واعتبروه بطيئًا جدًا.

قرر بيرن الانتقال واللعب معارا مع يوفيل وبرمنجهام قبل وصول رحلته إلى ويجان عام 2016 في صفقة مجانية وهو العام الذي هبط فيه الفريق من الدرجة الثانية "تشامبيون شيب" إلى الدرجة الثالثة "ليج وان".

ولكن واصل بيرن العمل مع فريقه في الدرجة الثالثة وحجز مكانا أساسيا في تشكيل فريقه ليقود للعودة مجددا إلى تشامبيون شيب، وتحقيق مسيرة رائعة في كأس إنجلترا بالإطاحة بمانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي وقتها تحت قيادة بيب جوارديولا بهدف نظيف.

وساهم بيرن صاحب القميص 33 في القضاء على خطوة كون أجويرو ورفاقه.

تألق بيرن وبنيانه الذي كان عاملا سلبيا في البداية لفت أنظار كريس هيوتون الذي قرر ضمه إلى برايتون في يناير 2019 مقابل 3 ملايين جنيه استرليني بعد تألقه في الدرجة الثالثة وفي مباريات الكأس.

بعد الفترة التي مر بها بيرن، عمل على استغلال كل الفرص المتاحة أمامه.

هيوتون صرح وقتها صحيفة صن: "معظم اللاعبين عندما ينتقلون إلى ناد جديد يقوم باستئجار منزل، أما دان بيرن فاختار أن يشتري بيتا، مما يعبر عن التزامه واستغلال الفرص المتاحة أمامه"

ولكن لم يحصل بيرن على الفرصة الكافية في برايتون، يقول هيوتون: "عندما أحضرته كانت فترة عصيبة في ظل وجود لاعبين أساسيين، ولهذا لم يلعب العدد الكافي من المباريات".

وفي العام التالي تولى جرهام بوتر تدريب برايتون وقرر تغيير مركز بيرن من قلب مدافع إلى ظهير أيسر، ليشارك بصفة أساسية في مباريات فريقه هذا الموسم.

استمر بيرن أساسيا مع برايتون 3 مواسم، قبل الانتقال لمحطته الأخيرة الحالية نيوكاسل في صفقة انتقال بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من برايتون في فبراير 2022، وحجز مقعدا أساسيا طوال الـ3 مواسم الأخيرة برفقة نيوكاسل.

اشتهر بيرن رغم طواله الفارع الذي تخطى الـ2 متر أن يقود سيارة صغيرة اشتهر بها بين لاعبين الدوري الإنجليزي.

ونجح بيرن أن يسجل هدف نيوكاسل الأول في شباك ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي ليمنح فريقه التتويج بلقب هو الأول للفريق منذ 70 عاما، ليحتفل رافعا يده التي نقصت من إحدى أصابعه، ليقرر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة ضم بيرن.

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وقال دان بيرن عبر سكاي سبورتس بعد التتويج باللقب مع نيوكاسل: "مررت بأسابيع سيئة، ولا أريد أن أخلد للنوم لأنني أشعر بأنني أحلم وأن كل ما يحدث مجرد كذبة.. لدي شعور غريب، أشعر بالخدر في هذه اللحظة".

وعن موعد انضمامه لمنتخب إنجلترا: "صباح الإثنين. سأكون أول من يصل الساعة الثامنة".