روبرتسون: سنتحمل الصعاب ونعود أقوى

وعد أندي روبرتسون مدافع ليفربول بعودة قوية لفريقه بعد الإخفاقات التي حدثت مؤخرا بالخروج من دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب كأس رابطة المحترفين.

خلال أسبوع واحد، ودع ليفربول دوري الأبطال على يد باريس سان جيرمان، وخسر نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد.

وقال روبرتسون عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد مررنا بأيام جيدة كثيرة هذا الموسم، لكن يوم الأحد لم يكن بالتأكيد من بينها".

وأضاف مدافع ليفربول "لا بأس، سنتحمل الصعاب ونسعى للعودة أقوى".

وتابع الاسكتلندي "أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي تكاتف الجميع".

وأتم "لا يزال أمامنا الكثير من المباريات لنلعبها، نراكم بعد فترة التوقف الدولي".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أرسنال، ويبدو أن تتويجه باللقب مسألة وقت، مع تبقي 9 جولات على النهاية.

فيما حصد نيوكاسل أول لقب له منذ 70 عاما، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

ثنائية نيوكاسل سجلها المدافع دان بيرن والمهاجم ألكساندر إيزاك، بينما جاء هدف ليفربول بقدم البديل كييزا.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.