قبل مواجهتي صنداونز.. الترجي يعلن إقالة ريجيكامب

أعلن نادي الترجي التونسي إقالة الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للفريق.

وعانى فريق الترجي من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري التونسي.

ويواجه الترجي فريق صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب نهاية فترة التوقف الدولي الجاري.

ويتصدر الترجي مسابقة الدوري التونسي برصيد 53 نقطة عقب مرور 25 جولة بالتفوق على اتحاد المنستير في المواجهات المباشرة.

وتعثر الترجي في آخر 5 مواجهات بالدوري بخسارة وتعادلين مما أفقده 7 نقاط.

وأعلن الترجي في نوفمبر الماضي تعاقده مع ريجيكامب خلفا للبرتغالي ميجيل كاردوزو الذي انتقل لتدريب صنداونز.

وكانت صحيفة الشروق التونسية قد كشفت أن الثنائي التونسي، محمد الساحلي وماهر الكنزاري أبرز المرشحين لخلافة المدرب الروماني.

ريجيكامب قاد الترجي خلال 24 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 6 وخسر مباراتين.

الترجي يستعد لمواجهة صنداونز ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما يستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025.

يذكر أن ريجيكامب خلال مسيرته، درب الهلال وأهلي جدة والشباب في السعودية والوحدة الاماراتي.

كما ارتبط اسمه بتدريب الزمالك من قبل.