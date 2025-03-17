تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز

الإثنين، 17 مارس 2025 - 14:03

كتب : FilGoal

تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد اقتراب ليفربول من اللقب في ظل توسيع فارق النقاط في القمة مع أرسنال.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية نحو اللقب ومراكز التأهل للبطولات الأوروبية، في ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة بفارق 12 نقطة عن أرسنال، و16 نقطة عن نوتنجهام فورست الثالث.

9 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة شبة محسومة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (69 هدفا)، أرسنال (53 هدفا).

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ويمكن لليفربول حسم اللقب في حالة فوزه بالمباريات الـ5 المقبلة وتعادله في السادسة، وذلك في حالة فوز أرسنال بجميع مبارياته المتبقية.

إذ أن أقصى ما يمكن لأرسنال الوصول إليه هو 85 نقطة في حالة الفوز بمبارياته الـ9 المتبقية، أما ليفربول فيحتاج 16 نقطة من أصل 27 متاحة.

ليفربول أمامه 9 مباريات، بينهم 5 على ملعبه أنفيلد، 4 خارجه، أهمها مواجهة بـ6 نقاط أمام أرسنال في الجولة 36 قد تصبح بلا قيمة لو حسم الريدز اللقب قبلها.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 30: إيفرتون على أنفيلد

الجولة 31: فولام خارج أنفيلد

الجولة 32: وست هام يونايتد على أنفيلد

الجولة 33: ليستر سيتي خارج أنفيلد

الجولة 34: توتنام على أنفيلد

الجولة 35: تشيلسي خارج أنفيلد

الجولة 36: أرسنال على أنفيلد

الجولة 37: برايتون خارج أنفيلد

الجولة 38: كريستال بالاس على أنفيلد

كما يخوض أرسنال وصيف الموسم الماضي 5 مباريات على ملعبه استاد الإمارات، مقابل 4 خارج ملعبه.

وتأتي مباريات أرسنال على النحو التالي:-

الجولة 30: فولام على ملعب الإمارات

الجولة 31: إيفرتون خارج ملعب الإمارات

الجولة 32: برينتفورد على ملعب الإمارات

الجولة 33: إبسويتش تاون خارج ملعب الإمارات

الجولة 34: كريستال بالاس على ملعب الإمارات

الجولة 35: بورنموث على ملعب الإمارات

الجولة 36: ليفربول خارج ملعب الإمارات

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد على ملعب الإمارات

الجولة 38: ساوثامبتون خارج ملعب الإمارات

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2024-2025 يوم 25 مايو المقبل.

ليفربول الدوري الإنجليزي أرسنال
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