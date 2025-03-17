كاراجر: صلاح لا يحصل على المساعدة.. وليفربول بحاجة للتعاقد مع مهاجمين بجانبه

الإثنين، 17 مارس 2025 - 13:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - باريس سان جيرمان

دافع جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، عن محمد صلاح بعد خسارة الريدز نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لحساب نيوكاسل في المباراة التي انتهت 2-1 على ملعب ويمبلي.

وأوضح كاراجر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أن لويس دياز، وديوجو جوتا، وداروين نونيز، وكودي جاكبو بحاجة للمزيد من الجهد".

وأضاف لاعب ليفربول السابق: "ليفربول يعتمد على صلاح بشكل مبالغ فيه، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الدعم من زملائه."

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وسجل صلاح هذا الموسم 32 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولم ينجح صلاح في التسجيل أو الصناعة خلال مواجهة نيوكاسل، لتكون تلك المباراة الثالثة هذا الموسم الذي لم يخلق خلالها هدفا لليفربول.

وتحدث كاراجر عن المباراة النهائية لكأس الرابطة: "ربما كانت هذه أحد أسوأ مباراة رأيتها من ليفربول في نهائي كأس، لكنهم بذلوا الكثير هذا الموسم وخسروا مباراة واحدة في الدوري".

وعن أداء صلاح: "من الصعب المبالغة في الانتقاد، لكن هذا سلّط الضوء على جوانب لا يزال ليفربول بحاجة إلى تحسينها، أعتقد أن ضعف سرعة الهجوم واضح، وأشعر بالأسف تجاه محمد صلاح".

وواصل كاراجر دفاعه عن صلاح: "لقد تعرض لبعض الانتقادات بعد مباراتي باريس سان جيرمان ضدّ أفضل ظهير أيسر في العالم نونو مينديش، لكنه لا يحصل على مساعدة من المهاجمين الآخرين."

وقارن بين تلك الفترة والتي سبقتها: "هذا ليس كما كان الحال تحت قيادة يورجن كلوب، حيث كان بإمكان ماني أو فيرمينو إنقاذهم من المشاكل"

وأتم "مهاجمو ليفربول الآن جيدون، لكنهم ليسوا لاعبين عظماء. لقد اعتمدوا على صلاح كثيرًا، ليفربول بحاجة إلى التعاقد مع مهاجمين للعب إلى جانب محمد صلاح".

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