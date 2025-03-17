غياب متوقع لثنائي أمريكا الجنوبية.. تحديد موعد مؤجلة برشلونة أمام أوساسونا

سيعاني فريق برشلونة من ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تحديد موعد مؤجلة الدوري أمام أوساسونا.

رونالد أراوخو النادي : برشلونة رافينيا النادي : برشلونة برشلونة

وتأجلت مباراة برشلونة ضد أوساسونا لأجل غير مسمى بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا أحد أعضاء الجهاز الطبي لبرشلونة.

ورفض لاعبي برشلونة خوض المباراة وتم الاتفاق بين رابطة الأندية والنادي على تأجيلها.

وكشفت صحيفة سبورت عن تحديد يوم 27 مارس الجاري لإقامة مواجهة برشلونة أمام أوساسونا المؤجلة.

ويأتي ذلك التوقيت عقب نهاية توقف مارس الجاري مباشرة.

وسيتسبب الموعد الجديد للمباراة المؤجلة في أزمة لبرشلونة بسبب الغياب المتوقع للثنائي رافينيا ورونالدو أراوخو.

ويتواجد كل من رافينيا وأراوخو مع منتخبي البرازيلي وأوروجواي على الترتيب لخوض منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ويلعب منتخب أوروجواي ضد بوليفيا يوم 25 مارس الجاري، بينما البرازيل تواجه الأرجنتين فجر يوم 26 من الشهر نفسه أي قبل 24 ساعة فقط من مباراة أوساسونا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، لكن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

ولبرشلونة مباراة مؤجلة أمام أوساسونا سيخوضها عقب فترة التوقف الدولي الجارية.

وسيتعرض برشلونة لضغط المباريات إذ يلعب مباراة بعد فترة راحة 48 ساعة فقط في أربع مواجهات متتالية.

وتأتي مباريات برشلونة بعد التوقف الدولي كالآتي:

27 مارس ضد أوساسونا - مؤجلة من الدوري

30 مارس ضد جيرونا - الدوري الإسباني

2 أبريل ضد أتليتكو مدريد - إياب نصف نهائي كأس إسبانيا

5 أبريل ضد ريال بيتيس - الدوري الإسباني

9 أبريل ضد دورتموند - ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا