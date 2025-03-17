بعد 25 عاما مع نايكي.. بوما تقدم كرات الدوري الإنجليزي
الإثنين، 17 مارس 2025 - 12:34
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تعاقدها مع شركة بوما الألمانية لتوريد كرة القدم الخاصة بالمسابقة.
وبذلك تنتهي شراكة رابطة الدوري الإنجليزي مع شركة نايكي الأمريكية التي دامت لـ25 عاما.
فقد بدأت شراكة نايكي مع الدوري الإنجليزي منذ عام 2000.
وأوضحت الرابطة في بيان أن فرق الدوري الإنجليزي ستلعب بكرات بوما بداية من الموسم المقبل، على أن تبدأ الشراكة الجديدة في صيف 2025.
وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة: "يسعدنا الترحيب بشركة بوما كمورد رئيسي لكرات الدوري الإنجليزي".
وأضاف "بوما تملك تاريخا عريقا في عالم كرة القدم على مدار عقود من الزمن".
يذكر أن شركة بوما هي المورد لملابس حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.
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