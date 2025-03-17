أموريم: مزراوي يلعب كل الدقائق وهو صائم

عبر روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن إعجابه بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبه المغربي نصير مزراوي أمام ليستر سيتي رغم صيامه.

وفاز مانشستر يونايتد على منافسه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أموريم بعد المباراة لـ سكاي سبورتس: "نصير مزراوي كان ميتا تماما، لقد لعب كل الدقائق وهو صائم".

وأضاف المدرب البرتغالي عن مدافعه المغربي "إنه لاعب مذهل".

وتابع "لقد قدم ماتياس دي ليخت أداءً رائعًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أتمنى ألا يلعب كثيرًا مع المنتخب الهولندي خلال فترة التوقف الدولي".

وأكمل "لا أعتقد أن برونو فيرنانديز يحتاج للراحة. إنه لاعب مميز من الناحية البدنية، يمكنه التعافي بشكل جيد، لذا سيكون حاضرا دائما".

وسجل أهداف يونايتد: راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز.

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ولم يخسر يونايتد في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات محققا 3 انتصارات و4 تعادلات.

وبهذا الفوز وصل مانشستر يونايتد للنقطة 37 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد ليستر عند النقطة 17 في المركز الـ19.