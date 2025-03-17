استبعاد نجم فرانكفورت من قائمة تونس في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد إلياس سخيري نجم اينتراخت فرانكفورت من قائمة نسور قرطاج استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي عن استبعاد السخيري بسبب إصابته في مباراة فريقه أمام بوخوم في الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1.

ويلتقي منتخب تونس مع ليبيريا في التاسع عشر من مارس الجاري، ثم يستضيف مالاوي في رداس يوم 24 مارس أيضا.

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا.

كما أعلن الاتحاد التونسي استبعاد عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد المنستيري، واستدعاء نورالدين الفرحاتي حارس مرمى اتحاد بن قردان.

وشهدت قائمة منتخب تونس الأولى لسامي الطرابلسي المدير الفني لنسور قرطاج بعدما تولى المسؤولية خلفا لفوزي البنزرتي، عودة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك لقائمة تونس بعدما غاب في المعسكر الأخير خلال شهر نوفمبر الماضي خلال مواجهتي مدغشقر وجامبيا.

وباتت قائمة نسور قرطاج كالتالي:

حراسة المرمى: سامي هلال (الملعب التونسي) - أيمن دحمان (الصفاقسي) - نورالدين الفرحاتي (اتحاد بن قردان)

الدفاع: محمود غربال (الاتحاد المنستيري) - ديلان برون (ساليرنتينا الإيطالي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - نادر الغندري (أخمات جروزني الروسي) - حمزة بن عبدة (الإفريقي) - حسام حسن بن رمضان (الترجي الجرجيسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - علي العبدي (نيس الفرنسي)

الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة القطري) - عيسى العيدوني (الوكرة القطري) - حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) - محمد علي بن رمضان (فرينفاروتشي المجري) - أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي الإنجليزي)

الهجوم: فراس شواط (الصفاقسي التونسي) - عمر العيوني (هاكن السويدي) - سيف الجزيري (الزمالك) - نعيم السليتي (الشمال القطري) - حازم المستوري (الاتحاد المنستيري) - حمزة الخضراوي (الإفريقي) - إلياس عاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) - إلياس سعد (سانت باولي الألماني) - سيف الله اللطيف (تيفنتي الهولندي)

ولعب السخيري هذا الموسم 22 مباراة في الدوري الألماني صنع هدفين، كما خاض 10 مباريات في الدوري الأوروبي سجل هدفا وحيدا.

وشكل السخيري مع الجزائري فارس شايبي، والمصري عمر مرموش قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثلاثيا عربيا تألق وقاد فرانكفورت إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الألماني.