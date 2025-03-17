استبعاد نجم فرانكفورت من قائمة تونس في تصفيات كأس العالم 2026

الإثنين، 17 مارس 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

إلياس السخيري لاعب تونس - فرانكفورت

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استبعاد إلياس سخيري نجم اينتراخت فرانكفورت من قائمة نسور قرطاج استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي عن استبعاد السخيري بسبب إصابته في مباراة فريقه أمام بوخوم في الدوري الألماني، والتي انتهت بفوز أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1.

ويلتقي منتخب تونس مع ليبيريا في التاسع عشر من مارس الجاري، ثم يستضيف مالاوي في رداس يوم 24 مارس أيضا.

أخبار متعلقة:
استعدادا لمواجهة الأهلي.. الهلال يتفق على وديتين أمام البنزرتي والنجم في تونس مدرب تونس الجديد: سأغادر مباشرة إذا فشلت في التأهل لكأس العالم سامي الطرابلسي مدربا لمنتخب تونس

ويتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا.

كما أعلن الاتحاد التونسي استبعاد عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد المنستيري، واستدعاء نورالدين الفرحاتي حارس مرمى اتحاد بن قردان.

وشهدت قائمة منتخب تونس الأولى لسامي الطرابلسي المدير الفني لنسور قرطاج بعدما تولى المسؤولية خلفا لفوزي البنزرتي، عودة سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك لقائمة تونس بعدما غاب في المعسكر الأخير خلال شهر نوفمبر الماضي خلال مواجهتي مدغشقر وجامبيا.

وباتت قائمة نسور قرطاج كالتالي:

حراسة المرمى: سامي هلال (الملعب التونسي) - أيمن دحمان (الصفاقسي) - نورالدين الفرحاتي (اتحاد بن قردان)

الدفاع: محمود غربال (الاتحاد المنستيري) - ديلان برون (ساليرنتينا الإيطالي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي) - نادر الغندري (أخمات جروزني الروسي) - حمزة بن عبدة (الإفريقي) - حسام حسن بن رمضان (الترجي الجرجيسي) - منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) - علي العبدي (نيس الفرنسي)

الوسط: فرجاني ساسي (الغرافة القطري) - عيسى العيدوني (الوكرة القطري) - حنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) - محمد علي بن رمضان (فرينفاروتشي المجري) - أنيس بن سليمان (نورويتش سيتي الإنجليزي)

الهجوم: فراس شواط (الصفاقسي التونسي) - عمر العيوني (هاكن السويدي) - سيف الجزيري (الزمالك) - نعيم السليتي (الشمال القطري) - حازم المستوري (الاتحاد المنستيري) - حمزة الخضراوي (الإفريقي) - إلياس عاشوري (كوبنهاجن الدنماركي) - إلياس سعد (سانت باولي الألماني) - سيف الله اللطيف (تيفنتي الهولندي)

ولعب السخيري هذا الموسم 22 مباراة في الدوري الألماني صنع هدفين، كما خاض 10 مباريات في الدوري الأوروبي سجل هدفا وحيدا.

وشكل السخيري مع الجزائري فارس شايبي، والمصري عمر مرموش قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ثلاثيا عربيا تألق وقاد فرانكفورت إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري الألماني.

باب نت | الثلاثي العربي لنادي فرانكفورت السخيري و مرموش والشايبي يصنعون فوز فريقهم 3-1 ويترحمون على شهداء غزة

تونس إلياس السخيري فرانكفورت
نرشح لكم
تصريح مفاجيء من الركراكي عن بونو: يمر بموسم سيء مع الهلال ولكن بجائزة 12 مليون دولار للبطل.. مواجهات مثيرة في قرعة الأدوار النهائية من أبطال آسيا للنخبة اتحاد جدة يستعيد خدمات ثنائي الوسط ضد الشباب انتهت نهائي كأس الرابطة – ليفربول (1)-(2) نيوكاسل.. فوز الماكبايز بأول لقب منذ 70 عاما الشعباني: هدف نهضة بركان كان التأهل للمسابقات القارية لكن حققنا لقب الدوري عن استحقاق بعد التعادل الرابع على التوالي.. موكوينا: إذا كنت المشكلة فلن أتردد في الرحيل عن الوداد نهضة بركان يتوج بلقب الدوري المغربي قبل 5 جولات وتعثر جديد لـ الوداد تقرير جزائري: المحكمة الرياضية تعلن قرارها النهائي بشأن أزمة قمصان نهضة بركان
أخر الأخبار
قبل مواجهتي صنداونز.. الترجي يعلن إقالة ريجيكامب 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وأرسنال في صراع اللقب.. ومتى يتوج الريدز 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاراجر: صلاح لا يحصل على المساعدة.. وليفربول بحاجة للتعاقد مع مهاجمين بجانبه 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غياب متوقع لثنائي أمريكا الجنوبية.. تحديد موعد مؤجلة برشلونة أمام أوساسونا 43 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: كاسادو يغيب عن برشلونة لمدة شهرين على الأقل 53 دقيقة | الدوري الإسباني
استبعاد مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا.. وبديله من الدوري الإنجليزي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
صحيفة اليوم: الكشف عن موعد انضمام سعود عبد الحميد لقائمة السعودية ساعة | سعودي في الجول
بعد 25 عاما مع نايكي.. بوما تقدم كرات الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قمة الزمالك ضد الأهلي – الحكم ينهي المباراة رسميا 2 وزارة الرياضة لـ في الجول: طاقم تحكيم أجنبي قادم من السعودية لإدارة مباراة القمة 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تقرير حكم مباراة القمة 4 مصدر من الرابطة لـ في الجول: سنعلن العقوبات خلال ساعات.. وهذا لا يعني تأجيل القمة