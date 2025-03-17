تقييم صلاح أمام نيوكاسل في نهائي الرابطة من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 17 مارس 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

ليفربول - نيوكاسل - محمد صلاح

قدم محمد صلاح نجم ليفربول مباراة للنسيان على الصعيد الشخصي، في الوقت الذي خسر فيه فريقه لقب كأس رابطة المحترفين لصالح نيوكاسل يونايتد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام منافسه نيوكاسل بنتيجة 1-2 في نهائي كأس رابطة المحترفين.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام نيوكاسل حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 3 و4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ3.8 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان القائد فيرجيل فان دايك بمتوسط تقييم بلغ 6.2 درجة.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 32 هدفا، بينما صنع 22.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 392 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 243 هدفا وصنع 109 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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