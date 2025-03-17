قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر

الإثنين، 17 مارس 2025 - 02:37

كتب : FilGoal

مورجان جيبس وايت

قرر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا استدعاء مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست بدلا من كول بالمر نجم تشيلسي.

ويغيب بالمر بسبب الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الفريق ضد أرسنال، والتي انتهت بخسارة البلوز 1-0.

وظهر جيبس وايت بقميص إنجلترا لأول مرة في توقف سبتمبر الماضي.

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وعاد ماركوس راشفورد لقائمة المنتخب بعد التألق مع أستون فيلا.

ويظهر مايلس لويس سكيلي لاعب أرسنال للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا.

وجاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون – جوردان بيكفورد – أرون رامسديل – ترافورد

خط الدفاع: دان بيرن – ليفي كولويل – مارك جويهي – ريس جيمس – كونسا – مايلس لويس سكيلي – تينو ليفرامينتو – جارل كوانساه – كايل ووكر

خط الوسط: جود بيلينجهام – إبيريتشي إزي – جوردان هندرسون – كورتيس جونس – كول بالمر – ريس جيمس – رودجرز

خط الهجوم: جارود بوين – فيل فودن – أنتوني جوردون – هاري كين – ماركوس راشفورد – دومينيك سولانكي.

وسيخوض منتخب إنجلترا مباراتي في التصفيات في التوقف الدولي المقبل ضد كل من ألبانيا ولاتفيا في الجولة الأولى والثانية بالترتيب.

وتتواجد إنجلترا رفقة كل من ألبانيا وأندورا ولاتفيا وصربيا في المجموعة.

جيبس وايت إنجلترا
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