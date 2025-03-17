كرة سلة - الرابع والخامس.. الاتحاد السكندري يجدد تعاقد شحاتة وعلي أحمد

الإثنين، 17 مارس 2025 - 00:40

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري تجديد تعاقد ثنائي كرة السلة يوسف شحاتة وعلي أحمد لمدة موسمين.

ويجيد أحمد علي في مركز لاعب الارتكاز 4-5.

فيما يجيد يوسف شحاتة في مركز صانع الألعاب والجناح 1-2.

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وسبق أن جدد زعيم الثغر تعاقدات كل من أنس أسامة ويوسف شوشة وميدو طه.

ويأتي ذلك في ظل تدعيمات الفريق للمشاركة في الدوري المصري والدوري الإفريقي BAL.

ويحتل زعيم الثغر المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين لكرة السلة برصيد 16 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر.

يذكر أن الاتحاد ضم كل من كايل فيناليس وماجوك دينج وجورج كينج وجو لوال.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

كرة سلة الاتحاد السكندري
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