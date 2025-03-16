السلسلة الإيجابية مستمرة.. مانشستر يونايتد يتخطى ليستر بثلاثية

الأحد، 16 مارس 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

انتصر مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف يونايتد: راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو وبرونو فيرنانديز.

ولم يخسر يونايتد في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات محققا 3 انتصارات و4 تعادلات.

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وأصبح برونو فيرنانديز سادس لاعب يسجل 50 هدفا ويصنع 50 هدفا في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد بعد كل من واين روني وريان جيجز وبول سكولز وإريك كانتونا وديفيد بيكام.

كما تعادل جارناتشو مع كريستيانو رونالدو في عدد الأهداف قبل أن يتم عامه الـ 21 في الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد لـ 37 نقطة في المركز الـ 13، بينما ظل ليستر سيتي في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

وصف المباراة

كاد كريستيان إريكسن أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 24 بتصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم.

وبعد 4 دقائق أرسل برونو بينية مرت من الجميع انفرد على إثرها هيولوند وسجل الهدف الأول في اللقاء.

هدف هو الأول للدنماركي في 2025 بقميص مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

وسجل جارناتشو هدفا في الدقيقة 57 لكن ألغي الهدف بداعي التسلل على الأرجنتيني.

وبعد 10 دقائق استغل الأرجنتيني تمريرة أرضية من برونو وسدد كرة على يسار الحارس مضاعفا من تقدم الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة 90 أرسل ديوجو دالوت تمريرة أرضية حوّلها برونو بتسديدة قوية في الشباك منهيا اللقاء بالهدف الثالث.

مانشستر يونايتد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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