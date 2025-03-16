إيزاك: لقب كأس الرابطة مجرد بداية

وصف السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية بمجرد بداية.

وتوج نيوكاسل بأولى ألقابه منذ 70 عاما بالفوز على ليفربول 2-1 في النهائي.

وقال إيزاك عبر سكاي سبورتس: "هذه مباراة دان بيرن، هو لاعب رائع، إذا استطاع تسجيل الأهداف فهذا أمر رائع، لكن الطريقة التي يدافع بها تضع الأساس بالنسبة لنا".

وأضاف "هذه مجرد بداية، كنا نعرف ماذا يعني للجماهير أن يظل الفريق طيلة تلك السنوات بدون ألقاب".

وأردف "هذه المباراة تتعلق باللحظات، ولا تتعلق بكونك مهاجما جيدا، لكن أن تسجل عندما يُطلب منك".

وواصل "الشوط الأول كان محبطا بعض الشيء لكنني أخبرت نفسي أن اللحظة ستأتي".

وأتم "عندما تمر بفترة طويلة دون ألقاب، تفكر في إنك لن تحقق ألقابا لكننا فزنا، ولدينا أياما مشرقة في انتظارنا".

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وحصد نيوكاسل أول لقب له منذ 70 عاما، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

بينما خسر ليفربول ثاني بطولة له في نفس الأسبوع بعدما ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول في المباراة كاملة.

ثنائية نيوكاسل سجلها المدافع دان بيرن والمهاجم ألكساندر إيزاك، بينما جاء هدف ليفربول بقدم البديل كييزا.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.