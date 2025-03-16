دان بيرن: لدي شعور غريب.. ولا أريد أن أخلد للنوم

لا يريد دان بيرن مدافع نيوكاسل أن يخلد للنوم بعدما سجل هدفا قاد به فريقه للفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وتوج نيوكاسل بأولى ألقابه منذ 70 عاما بالفوز على ليفربول 2-1 في النهائي.

وقال دان بيرن عبر سكاي سبورتس: "مررت بأسابيع سيئة، ولا أريد أن أخلد للنوم لأنني أشعر بأنني أحلم وأن كل ما يحدث مجرد كذبة".

وأضاف "رأيت ماك أليستر لا ينظر للكرة وأنني قادرا على القفز أعلى منه".

وواصل "لدي شعور غريب، أشعر بالخدر في هذه اللحظة".

وأتم عن موعد انضمامه لمنتخب إنجلترا: "غدا صباح الإثنين. سأكون أول من يصل غدا الساعة الثامنة".

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وحصد نيوكاسل أول لقب له منذ 70 عاما، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

بينما خسر ليفربول ثاني بطولة له في نفس الأسبوع بعدما ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول في المباراة كاملة.

ثنائية نيوكاسل سجلها المدافع دان بيرن والمهاجم ألكساندر إيزاك، بينما جاء هدف ليفربول بقدم البديل كييزا.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.