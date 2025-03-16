إيدي هاو: لم أصدق أن دان بيرن سجل لهذا السبب

لم يصدق إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل كيف سجل مدافعه دان بيرن أولى أهداف فريقه ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وتوج نيوكاسل بأولى ألقابه منذ 70 عاما بالفوز على ليفربول 2-1 في النهائي.

وقال المدير الفني لـ نيوكاسل عبر بي بي سي: "كنا نعرف التاريخ وأردنا جعل النادي فخورا، أردنا التسجيل وتقديم جيد والفوز".

وأضاف "نحن نفتح أفاقا جديدة وأعتقد أننا كنا رائعين اليوم".

وأكمل "نعمل بجد منذ أسبوعين على الكرات الثابتة من أجل هذه المباراة، وإذا رأيت التدريبات كنت ستقول إنه لا توجد لدينا فرصة".

وواصل "لم أصدق أن دان بيرن سجل، لم نتدرب على ذلك، كان عملاقا بالنسبة لنا".

وتابع "أريد الاستمتاع أولا، وأنا دائما أفكر في الغد لكنني سأستريح بعيدا عن التدريبات لعدة أيام".

وأردف "كلا الفريقين لعب بشكل مباشر وتعاملنا مع الأمر بشكل جيد، لم يرغب أي طرف في ارتكاب الأخطاء".

وأتم "لم نُرد إظهار ما لدينا عندما واجهنا ليفربول منذ أسابيع قليلة، أردنا الفوز بتلك المباراة لكن بطريقة مختلفة".

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وحصد نيوكاسل أول لقب له منذ 70 عاما، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

بينما خسر ليفربول ثاني بطولة له في نفس الأسبوع بعدما ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول في المباراة كاملة.

ثنائية نيوكاسل سجلها المدافع دان بيرن والمهاجم ألكساندر إيزاك، بينما جاء هدف ليفربول بقدم البديل كييزا.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.