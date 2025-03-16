اللقب الأول منذ 70 عاما.. نيوكاسل بطلا لكأس الرابطة بعد نهائي مثير أمام ليفربول

الأحد، 16 مارس 2025 - 20:42

كتب : عمرو عبد المنعم

احتفال نيوكاسل بالفوز بكأس الرابطة أمام ليفربول

توج نيوكاسل يونايتد بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لعام 2025 بعد الفوز في النهائي على ليفربول بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وحصد نيوكاسل أول لقب له منذ 70 عاما، بعد أن كانت آخر بطولة له هي كأس إنجلترا في عام 1955.

بينما خسر ليفربول ثاني بطولة له في نفس الأسبوع بعدما ودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وشارك محمد صلاح قائد منتخب مصر مع فريقه ليفربول في المباراة كاملة.

ثنائية نيوكاسل سجلها المدافع دان بيرن والمهاجم ألكساندر إيزاك، بينما جاء هدف ليفربول بقدم البديل كييزا.

وحصل نيوكاسل على لقب كأس الرابطة الإنجليزية لأول مرة في تاريخه.

ووصل نيوكاسل للبطولة رقم 12 في تاريخه، بعدما فاز بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وكأس إنجلترا 6 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرة، وأخيرا كأس الرابطة الإنجليزية مرة.

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وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى دون خطورة حقيقية من الفريقين مع بعض المحاولات غير المكتملة على المرمى.

وسدد ساندرو تونالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار مرمى ليفربول.

وفي الوقت بدل الضائع فاجأ نيوكاسل منافسه ليفربول وسجل الهدف الأول في الدقيقة 45+1.

وجاء الهدف بضربة رأسية قوية من المدافع دان بيرن بعد ركلة ركنية نفذها كيران تريبيير.

وقبل نهاية الشوط أهدر جوتا فرصة التعادل لليفربول أمام المرمى بعد عرضية رائعة من صلاح وصلت إلى لويس دياز الذي أعادها إلى جوتا أمام المرمى لكنه سددها بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل ألكساندر إيزاك الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 51 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

لكن إيزاك عاد من جديد وسجل الهدف الثاني لنيوكاسل بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 53 بعد عرضية من ناحية اليسار بقدم تينو ليفرامنتو.

وتدخل أرني سلوت مدرب ليفربول لمحاولة تنشيط هجوم فريقه ودفع بالثنائي داروين نونيز وكورتس جونس بدلا من جوتا وإبراهيما كوناتي.

وأهدر كورتس جونز فرصة الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس بوب تصدى لها ببراعة.

وكاد إيزاك أن ينهي المباراة ويسجل الهدف الثالث بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى لكن الحارس كيليهير تألق وأنقذ الكرة ببراعة.

ومرة أخرى دفع سلوت بالثلاثي كييزا وهارفي إليوت وكودي جاكبو بدلا من لويس دياز وماك أليستر وريان جرافينبيرخ.

إثارة الوقت الضائع

وفي الوقت بدل الضائع سجل كييزا هدف ليفربول الأول في الدقيقة 90+4 لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لمراجعة الهدف وبعدها احتسب الحكم الهدف لتصبح النتيجة 2-1 لصالح نيوكاسل.

واستمرت محاولات ليفربول في الدقائق المتبقية لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز نيوكاسل.

ليفربول نيوكاسل كأس الرابطة محمد صلاح
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