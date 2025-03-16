بنشرقي: تنازلت عن الأموال للانتقال لـ الأهلي.. وأتمنى ضم زيزو وحكيمي للأحمر

الأحد، 16 مارس 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي ضد طلائع الجيش

كشف أشرف بنشرقي لاعب الأهلي أنه تنازل عن الأموال من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

أشرف بنشرقي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بنشرقي في برنامج "رامز إيلون مصر" عبر قناة إم بي سي مصر: "سوف أختم مسيرتي الكروية في الأهلي وسأظل معه طوال العمر".

وأضاف "تنازلت عن الأموال للانضمام للأهلي، الأهلي ناد كبير طبعا".

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وأوضح "تنازلت عن مبلغ يقترب من 700 ألف دولار من أجل الانتقال إلى الأهلي".

وبسؤاله من هو أفضل لاعب في مصر بعدك رد قائلا: "إمام عاشور".

وواصل "أتمنى أن يأتي زيزو ليلعب معنا في الأهلي، ونبيل عماد صديقي".

وأشار "نبيل عماد صديقي وتحدث معي لأعود للزمالك منذ عام تقريبا".

وبسؤاله إذا لم يكن الأهلي مشاركا في كأس العالم كان سينضم للفريق رد قائلا: "الأهلي يلعب في كأس العالم للأندية كل عام".

واختتم حديثه بالإجابة على سؤال لاعب من المغرب يتمنى انتقاله للأهلي قائلا: "أشرف حكيمي".

الأهلي أشرف بنشرقي أشرف حكيمي زيزو
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