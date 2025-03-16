كأس العاصمة – موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقناة الناقلة

الأحد، 16 مارس 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي ضد طلائع الجيش

يعود الأهلي لاستكمال المنافسات المحلية وذلك عندما يلعب في كأس العاصمة.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العاصمة (كأس الرابطة المصرية).

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من إنبي وطلائع الجيش وفاركو.

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ولم يشارك الأهلي في آخر نسختين من كأس الرابطة المصرية، وشارك في النسخة الأولى من البطولة وخرج من دور المجموعات.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة

وتقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الخميس المقبل الموافق 20 مارس 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على استاد السلام.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الأهلي إنبي كأس العاصمة كأس الرابطة
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