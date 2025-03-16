انتهت نهائي كأس الرابطة – ليفربول (1)-(2) نيوكاسل.. فوز الماكبايز بأول لقب منذ 70 عاما

الأحد، 16 مارس 2025 - 18:00

كتب : FilGoal

ألكساندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يحتفل بهدفه في ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل 2-1

ق 95: جوووووول كييزا والأول لليفربول

ق 94: هدف غير محتسب من كييزا

ق 67: فرصة جديدة ضائعة من نيوكاسل والدفاع يبعد الكرة

ق 64: إنقاذ خرافي من كيليهير أمام إيزاك

ق 60: كورتس جونز يهدر فرصة الأول والحارس بوب يتصدى ببراعة

ق 56: نزول داروين وكورتس جونز وخروج جوتا وكوناتي

ق 53: جوووووول إيزاك والثاني

ق 51: هدف ثاني من إيزاك ولكن غير محتسب بسبب التسلل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف

ق 45+2: جوتا يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من صلاح وتمهيد من دياز

ق 45+1: جووووول نيوكاسل والأول برأسية من دان بيرن

ق 24: تسديدة قوية من تونالي خارج المرمى

انطلاق المباراة

نيوكاسل ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية محمد صلاح
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