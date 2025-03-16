انتهت نهائي كأس الرابطة – ليفربول (1)-(2) نيوكاسل.. فوز الماكبايز بأول لقب منذ 70 عاما

أموريم: سنبدأ من الصفر بعد فترة التوقف.. وكان بإمكاننا أن نكون أفضل ضد ليستر

السلسلة الإيجابية مستمرة.. مانشستر يونايتد يتخطى ليستر بثلاثية

إيزاك: لقب كأس الرابطة مجرد بداية

دان بيرن: لدي شعور غريب.. ولا أريد أن أخلد للنوم

إيدي هاو: لم أصدق أن دان بيرن سجل لهذا السبب

ماريسكا: لا يوجد فرق بيننا وبين أرسنال من حيث صناعة الفرص.. وجيمس جيد في الوسط

أرتيتا: أفضل فريق هجومي في الدوري لم يصنع فرصة خطيرة علينا

اللقب الأول منذ 70 عاما.. نيوكاسل بطلا لكأس الرابطة بعد نهائي مثير أمام ليفربول