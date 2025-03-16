انتهت نهائي كأس الرابطة – ليفربول (1)-(2) نيوكاسل.. فوز الماكبايز بأول لقب منذ 70 عاما
الأحد، 16 مارس 2025 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
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نهاية المباراة بفوز نيوكاسل 2-1
ق 95: جوووووول كييزا والأول لليفربول
ق 94: هدف غير محتسب من كييزا
ق 67: فرصة جديدة ضائعة من نيوكاسل والدفاع يبعد الكرة
ق 64: إنقاذ خرافي من كيليهير أمام إيزاك
ق 60: كورتس جونز يهدر فرصة الأول والحارس بوب يتصدى ببراعة
ق 56: نزول داروين وكورتس جونز وخروج جوتا وكوناتي
ق 53: جوووووول إيزاك والثاني
ق 51: هدف ثاني من إيزاك ولكن غير محتسب بسبب التسلل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدف
ق 45+2: جوتا يهدر فرصة التعادل بعد عرضية من صلاح وتمهيد من دياز
ق 45+1: جووووول نيوكاسل والأول برأسية من دان بيرن
ق 24: تسديدة قوية من تونالي خارج المرمى
انطلاق المباراة