تشكيل نيوكاسل – إيزاك يقود الهجوم أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة

الأحد، 16 مارس 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل

أعلن إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل تشكيل فريقه في مواجهة ليفربول بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي في لندن العاصمة.

وكان ليفربول تأهل للنهائي بعد تخطي توتنام هوتسبير في نصف النهائي، وفاز نيوكاسل على أرسنال في الدور ذاته.

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ويحمل ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية من الموسم الماضي الذي فاز فيه على تشيلسي في النهائي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: بوب

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار – دان بيرن - تينو ليفرامنتو

الوسط: برونو جيماريش – ساندرو تونالي – جولينتون

الهجوم: جاكوب ميرفي – ألكساندر إيزاك – هارفي بارنز

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