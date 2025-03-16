تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب ليفربول ضد نيوكاسل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي في لندن العاصمة.

ويقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في المباراة، كما يشارك الحارس البديل كيليهير كأساسي ويجلس أليسون بيكر على مقاعد البدلاء.

وكان ليفربول تأهل للنهائي بعد تخطي توتنام هوتسبير في نصف النهائي، وفاز نيوكاسل على أرسنال في الدور ذاته.

ويحمل ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية من الموسم الماضي الذي فاز فيه على تشيلسي في النهائي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: داريل كوانساه – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندي روبيرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز