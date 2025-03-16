بعد غيابه 7 أشهر.. سيتي يستعيد لاعبه

استعاد مانشستر سيتي لاعبه الشاب أوسكار بوب بعد غياب استمر 7 أشهر.

وشارك بوب لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة في المباراة التي يلعبها رديف مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس يوم الأحد.

ويتدرب اللاعب بانتظام منذ فترة مع فريق بيب جوارديولا، ومن المتوقع عودته للفريق الأول بعد فترة التوقف الدولي.

ويغيب بوب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

فقد لعب مباراة الدرع الخيرية في بداية الموسم، قبل أن يتعرض للإصابة.

وخضع اللاعب النرويجي لعملية جراحية لعلاج كسر في الشظية.

وكان من المتوقع أن يغيب بوب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.

لكنه تعرض لانتكاسة خلال فترة تعافيه.