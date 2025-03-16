مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(0) تشيلسي.. محاولة من أوديجارد

الأحد، 16 مارس 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي - هدف ميكيل ميرينو

يستضيف أرسنال فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بينما تشيلسي يحل في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 64: تسديدة من أوديجارد يمسك بها سانشيز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال

ق 37: تسديدة من كوكوريا تسقط من يد رايا

ق 20: جووووول ميرينو والأول

ق 18: تسديدة من تروسارد بجوار القائم

ق12 فرصة الأول تضيع بعد عرضية رائعة من تيمبر

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي أرسنال تشيلسي
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