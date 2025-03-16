ماريسكا يوضح سبب غياب كول بالمر أمام أرسنال

أوضح إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي سبب غياب نجمه كول بالمر عن مواجهة أرسنال المرتقبة.

ويحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في دربي لندن بقمة الجولة 29 في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وقال ماريسكا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "كول بالمر تعرض لإصابة طفيفة في التدريب يوم السبت".

وأضاف مدرب تشيلسي "سيعود بالمر بعد فترة التوقف الدولي".

المباراة هي الأولى لتشيلسي بدون بالمر في الدوري الإنجليزي منذ أبريل الماضي، حين خسر من أرسنال بخماسية نظيفة على ملعب الإمارات.

بينما يبدأ جادون سانشو في التشكيل الأساسي بدلا من كول بالمر.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق 15 نقطة عن ليفربول أقرب منافسيه.

بينما تشيلسي يحل في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.